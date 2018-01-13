Додано: П'ят 22 гру, 2023 11:12

Krokodil написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав: Райф как Райф. Аккуратней с ним. Если есть перс, то лучше перед пополнением уточните всё ли будет ок. Вчера веерно пополнил несколько карт, одну заблочили. Оборот по карте слёзы - 50к в месяц. До сих пор помогаю владельцу решить вопрос. И статус премиум клиента не особо помогает. В общем, финмон Райфа как блокировал счета без всякой причины, так и продолжает этим заниматься и в период своей акции. Райф как Райф. Аккуратней с ним. Если есть перс, то лучше перед пополнением уточните всё ли будет ок. Вчера веерно пополнил несколько карт, одну заблочили. Оборот по карте слёзы - 50к в месяц. До сих пор помогаю владельцу решить вопрос. И статус премиум клиента не особо помогает. В общем, финмон Райфа как блокировал счета без всякой причины, так и продолжает этим заниматься и в период своей акции.

в этом месяце зарядил райф на 250К, особенно вчера лил на него и по СЭП и с других карт п2п всю гривну что насобирал, ничего не блокировали. Правда при открытии счетов менеджеру дал документы про доход, видать они маркеры ставят до которых не трогают вообще в этом месяце зарядил райф на 250К, особенно вчера лил на него и по СЭП и с других карт п2п всю гривну что насобирал, ничего не блокировали. Правда при открытии счетов менеджеру дал документы про доход, видать они маркеры ставят до которых не трогают вообще

Как говорится если вы до сих пор не на нарах то не ваша заслуга а наша недоработкаПросто Райф несколько тормознутый в этом плане - они блокируют не всегда сразу (ну если только сумма не офигенная), а часто вначале присылают маляву и дают время на предоставление доков. Возможно конечно у вас отличная анкета и много белых доходов - тогда все будет хорошо. Если нет - вполне вероятно, что и вам скоро прийдет "СМС счастья". Ожидайте