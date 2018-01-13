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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 22 гру, 2023 10:55
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Райф как Райф. Аккуратней с ним. Если есть перс, то лучше перед пополнением уточните всё ли будет ок. Вчера веерно пополнил несколько карт, одну заблочили. Оборот по карте слёзы - 50к в месяц. До сих пор помогаю владельцу решить вопрос. И статус премиум клиента не особо помогает. В общем, финмон Райфа как блокировал счета без всякой причины, так и продолжает этим заниматься и в период своей акции.
в этом месяце зарядил райф на 250К, особенно вчера лил на него и по СЭП и с других карт п2п всю гривну что насобирал, ничего не блокировали. Правда при открытии счетов менеджеру дал документы про доход, видать они маркеры ставят до которых не трогают вообще
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Krokodil
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 11:12
Krokodil написав: ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Райф как Райф. Аккуратней с ним. Если есть перс, то лучше перед пополнением уточните всё ли будет ок. Вчера веерно пополнил несколько карт, одну заблочили. Оборот по карте слёзы - 50к в месяц. До сих пор помогаю владельцу решить вопрос. И статус премиум клиента не особо помогает. В общем, финмон Райфа как блокировал счета без всякой причины, так и продолжает этим заниматься и в период своей акции.
в этом месяце зарядил райф на 250К, особенно вчера лил на него и по СЭП и с других карт п2п всю гривну что насобирал, ничего не блокировали. Правда при открытии счетов менеджеру дал документы про доход, видать они маркеры ставят до которых не трогают вообще
Как говорится если вы до сих пор не на нарах то не ваша заслуга а наша недоработка
.
Просто Райф несколько тормознутый в этом плане - они блокируют не всегда сразу (ну если только сумма не офигенная), а часто вначале присылают маляву и дают время на предоставление доков. Возможно конечно у вас отличная анкета и много белых доходов - тогда все будет хорошо. Если нет - вполне вероятно, что и вам скоро прийдет "СМС счастья". Ожидайте
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WallNutPen
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 11:36
Финмон блокирует по своим внутренним алгоритмам. В Райфе это происходит автоматом без предупреждения. Исключение составляют только премиум клиенты. Тут обсуждение и договорённости.
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 12:03
Кристалбанк
Долар 37.8 (звонок у відділення)
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Snower
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 13:52
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Финмон блокирует по своим внутренним алгоритмам. В Райфе это происходит автоматом без предупреждения. Исключение составляют только премиум клиенты. Тут обсуждение и договорённости.
Никогда не был тут премиум (до конвертов вообще не был клиентов вали). Меня не блокировали, а именно прислали смс с просьбой дать доки, рассмотрев которые предложили переписать анкету.
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WallNutPen
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:56
Мне Райф заблочил все месяц назад за P2P, переводі, за пару месяц совокупно больше 400 к было. Доходы официальные белые им не помогли, говорят давай договора с тему кому переводил деньги.
Надо будет пойти забрать остатки наличности что были на картах, и закончить общение)
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Shummi
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 15:46
Shummi написав:
Мне Райф заблочил все месяц назад за P2P, переводі, за пару месяц совокупно больше 400 к было. Доходы официальные белые им не помогли, говорят давай договора с тему кому переводил
деньги.
Т.е. за исходящие
P2P? Ой. Райфу ещё и деньги не нужны? Помнится, P2P в нём платный. Хотя может от карты зависит.
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moveton
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 15:47
moveton Не)) они там с нового приложения сделали все P2P бесплатными, как акцию) я на это и клюнул))) и вот "ушатал" выходит их финмон))))
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Shummi
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 15:56
flysoulfly написав: citramon написав: asti написав:
Внезапно Райф снизил курс конвертации - было 37,79, стало 37,58... С чего бы это...?!
Этот курс с 17,00
Похоже, что нбу в очередной раз попросил аваль подыграть ему
и наливать страждущим гражданам по курсу, который планирует в ближайщие дни защищать на межбанке
.
результат - на табло
но версия была интересная
И все таки последние дни показывают, что моя версия имеет право на жизнь )
райф 37,59
межбанк 37,49
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citramon
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:15
citramon написав:
И все таки последние дни показывают, что моя версия имеет право на жизнь )
райф 37,59
межбанк 37,49
Да просто идут за межбанком ...те еще уроды, дождались пока я поменял по .69 и поменяли на .59
Ничего, им воздастся.
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Rack
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