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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 372373374375
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:21

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Хтось там жалівся, що своїм наливали по 37,58. А тут таке свято щедрот
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HБУ(завтра): 41.2846 -> 41.3753 (+0.0907) ₴/€
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:35

Сообщение выше сгенерировано ботом.
Будет сообщать о прогнозе на следующий рабочий день каждый рабочий день в 15:30
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:36

  mustbe написав:Сообщение выше сгенерировано ботом.
Будет сообщать о прогнозе на следующий рабочий день каждый рабочий день в 15:30

На основании чего прогноз?
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:02

На основании чего прогноз?
Реальность.
ivavictory2512
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:06

Вернее - не прогноз, а условия игры на следующий рабочий день
mustbe
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