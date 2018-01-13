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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 372373374375
Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:21

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Хтось там жалівся, що своїм наливали по 37,58. А тут таке свято щедрот
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:30

Курсы НБУ на 25.12.2023

HБУ(завтра): 37.5964 -> 37.5525 (-0.0439) ₴/$
HБУ(завтра): 41.2846 -> 41.3753 (+0.0907) ₴/€
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:35

Сообщение выше сгенерировано ботом.
Будет сообщать о прогнозе на следующий рабочий день каждый рабочий день в 15:30
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:36

  mustbe написав:Сообщение выше сгенерировано ботом.
Будет сообщать о прогнозе на следующий рабочий день каждый рабочий день в 15:30

На основании чего прогноз?
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:02

На основании чего прогноз?
Реальность.
ivavictory2512
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:06

Вернее - не прогноз, а условия игры на следующий рабочий день
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 18:07

Хм, з райфом виявився кидок, вчора і сьогодні до обіду всі, хто міг, як кинулись купляти по 37.69-37.67 і радіти, я не встигав і було сумно, а тут нате вам 37.59 :evil: Мало хто очікував і дочекався. Ну і на тому непогано.
Ну а після 17 "карета знову перетворилася на тикву"
Oberon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 20:05

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

так, я міняв в 16:30 і взяв з собою гривні з розрахунку 37.69
а тут такий сюрприз 37.59👍👍👍
Andey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 21:17

  Andey написав:так, я міняв в 16:30 і взяв з собою гривні з розрахунку 37.69
а тут такий сюрприз 37.59👍👍👍
я теж поміняв сьогодні по .59, а учора по.67, а позавчора
по .79... Тренд однако! ☝️☝️☝️
asti
 
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