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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:21
Хтось там жалівся, що своїм наливали по 37,58. А тут таке свято щедрот
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Boundless
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:30
HБУ(завтра): 37.5964 -> 37.5525 (-0.0439) ₴/$
HБУ(завтра): 41.2846 -> 41.3753 (+0.0907) ₴/€
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mustbe
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:35
Сообщение выше сгенерировано ботом.
Будет сообщать о прогнозе на следующий рабочий день каждый рабочий день в 15:30
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mustbe
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 16:36
mustbe написав:
Сообщение выше сгенерировано ботом.
Будет сообщать о прогнозе на следующий рабочий день каждый рабочий день в 15:30
На основании чего прогноз?
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Rack
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:02
На основании чего прогноз?
Реальность.
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ivavictory2512
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:06
Вернее - не прогноз, а условия игры на следующий рабочий день
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mustbe
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 18:07
Хм, з райфом виявився кидок, вчора і сьогодні до обіду всі, хто міг, як кинулись купляти по 37.69-37.67 і радіти, я не встигав і було сумно, а тут нате вам 37.59
Мало хто очікував і дочекався. Ну і на тому непогано.
Ну а після 17 "карета знову перетворилася на тикву"
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Oberon
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 20:05
так, я міняв в 16:30 і взяв з собою гривні з розрахунку 37.69
а тут такий сюрприз 37.59👍👍👍
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Andey
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 21:17
Andey написав:
так, я міняв в 16:30 і взяв з собою гривні з розрахунку 37.69
а тут такий сюрприз 37.59👍👍👍
я теж поміняв сьогодні по .59, а учора по.67, а позавчора
по .79... Тренд однако! ☝️☝️☝️
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asti
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Додано: Суб 23 гру, 2023 15:34
Але скоріш за все не матиме продовження. Готівка вже з обіду поповзла догори, і це при тому що банки зачинені - нема гривні і хлопи здають зелененькі і синенькі на свята🤒🤒🤒))
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asti
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