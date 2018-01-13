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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 373374375376
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 21:02

  Andey написав:так, я міняв в 16:30 і взяв з собою гривні з розрахунку 37.69
а тут такий сюрприз 37.59👍👍👍

Як мало людині потрібно для щастя
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 13:02

  ihorsic написав:
  Andey написав:так, я міняв в 16:30 і взяв з собою гривні з розрахунку 37.69
а тут такий сюрприз 37.59👍👍👍

Як мало людині потрібно для щастя


Тут ще половина форуму буде йому заздріти...
DmitryZP
 
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  #<1 ... 373374375376
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