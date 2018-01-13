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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 23 гру, 2023 21:02
Andey написав:
так, я міняв в 16:30 і взяв з собою гривні з розрахунку 37.69
а тут такий сюрприз 37.59👍👍👍
Як мало людині потрібно для щастя
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ihorsic
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Додано: Нед 24 гру, 2023 13:02
ihorsic написав: Andey написав:
так, я міняв в 16:30 і взяв з собою гривні з розрахунку 37.69
а тут такий сюрприз 37.59👍👍👍
Як мало людині потрібно для щастя
Тут ще половина форуму буде йому заздріти...
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DmitryZP
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Додано: Нед 24 гру, 2023 14:24
Как думаете лучше сегодня поменять бакс и купить в привате? Или можно подождать до завтра после обеда?
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sl2023x4
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Додано: Нед 24 гру, 2023 14:42
sl2023x4 написав:
Как думаете лучше сегодня поменять бакс и купить в привате? Или можно подождать до завтра после обеда?
А что будет завтра после обеда?
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asti
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Додано: Нед 24 гру, 2023 14:54
asti написав: sl2023x4 написав:
Как думаете лучше сегодня поменять бакс и купить в привате? Или можно подождать до завтра после обеда?
А что будет завтра после обеда?
Что будет не знаю, просто я лично получу пайку 1300.
Но не знаю какими получу. Могу щас синие поменять но вопрос что завтра дадут
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sl2023x4
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