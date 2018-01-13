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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 23 гру, 2023 21:02
Andey написав:
так, я міняв в 16:30 і взяв з собою гривні з розрахунку 37.69
а тут такий сюрприз 37.59👍👍👍
Як мало людині потрібно для щастя
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ihorsic
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Додано: Нед 24 гру, 2023 13:02
ihorsic написав: Andey написав:
так, я міняв в 16:30 і взяв з собою гривні з розрахунку 37.69
а тут такий сюрприз 37.59👍👍👍
Як мало людині потрібно для щастя
Тут ще половина форуму буде йому заздріти...
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DmitryZP
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Додано: Нед 24 гру, 2023 14:24
Как думаете лучше сегодня поменять бакс и купить в привате? Или можно подождать до завтра после обеда?
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sl2023x4
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Додано: Нед 24 гру, 2023 14:42
sl2023x4 написав:
Как думаете лучше сегодня поменять бакс и купить в привате? Или можно подождать до завтра после обеда?
А что будет завтра после обеда?
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asti
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Додано: Нед 24 гру, 2023 14:54
asti написав: sl2023x4 написав:
Как думаете лучше сегодня поменять бакс и купить в привате? Или можно подождать до завтра после обеда?
А что будет завтра после обеда?
Что будет не знаю, просто я лично получу пайку 1300.
Но не знаю какими получу. Могу щас синие поменять но вопрос что завтра дадут
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sl2023x4
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Додано: Нед 24 гру, 2023 17:09
ПРАВЕКС
Онлайн обмен возможен с 9-ти утра до 9-ти вечера. При этом после пяти и до девяти доллары или евро появятся не сразу а около десяти след. рабочего дня. Удобно вечером затянуть на свою фамилию п2п с другого банка и тут же обменять (меняют утром по моим наблюдениям). Я затягивал 49700 грн одним п2п с идеи и тут же менял.
УКРСИББАНК
Без комиса обмен на зарплатные карты. У меня ньюкард зарплатная поскольку до войны оформлял ее так как кэшбек по ней был выше чем просто ньюкард. Простая ньюшка не годится.Открытие валютного счета 100 гривен. За синими придется поездить по отделениям.
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VLADPn
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Додано: Нед 24 гру, 2023 17:32
Oberon написав:
Хм, з райфом виявився кидок,
У відділенні кажуть, що треба вже замовляти валюту, день у день не видають.
Це "творчість" місцевих чи загальна практика?
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V2
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Додано: Нед 24 гру, 2023 17:56
V2 в Ужгороді завжди було нормою замовляти валютою, а її наявність в касі - екзотика, якою балували в рідкісні періоди падіння курсу $.
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 24 гру, 2023 21:39
sl2023x4 написав:
Как думаете лучше сегодня поменять бакс и купить в привате? Или можно подождать до завтра после обеда?
З урахуванням того, що на Мб курс знизився на 13 коп, курс обміну Привату теж може знизитися. Хоча, так швидко - маю сумніви)
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Snower
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Додано: Пон 25 гру, 2023 05:57
Дюрі-бачі написав:V2
в Ужгороді завжди було нормою замовляти валютою, а її наявність в касі - екзотика, якою балували в рідкісні періоди падіння курсу $.
А у Хусті?
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Investor_K
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