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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 25 гру, 2023 11:52
Як розібратися , які банки , оновлення онлайн і що можна вважати що дані відповідають дійсності майже, враховуючи мінливість курсу,та які інформації немає - колір, жирний шрифт, збільшення шрифта, чи окремо колонка
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sens
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Додано: Пон 25 гру, 2023 12:27
sens написав:
Як розібратися , які банки , оновлення онлайн і що можна вважати що дані відповідають дійсності майже, враховуючи мінливість курсу,та які інформації немає - колір, жирний шрифт, збільшення шрифта, чи окремо колонка
Не очень я понял этот поток мысли. А точнее - совсем не понял.
Если речь идёт про автоматические и ручные курсы - то вот:Курсы обмена, которые обновляются не автоматически, а вручную - выделены жирным
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mustbe
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Додано: Пон 25 гру, 2023 12:53
mustbe написав: sens написав:
Як розібратися , які банки , оновлення онлайн і що можна вважати що дані відповідають дійсності майже, враховуючи мінливість курсу,та які інформації немає - колір, жирний шрифт, збільшення шрифта, чи окремо колонка
Не очень я понял этот поток мысли. А точнее - совсем не понял.
Если речь идёт про автоматические и ручные курсы - то вот:Курсы обмена, которые обновляются не автоматически, а вручную - выделены жирным
Це Ви про курс ЖИРНИМ ,приклад Поліком . Вірно?
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sens
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Додано: Пон 25 гру, 2023 12:58
sens написав: mustbe написав: sens написав:
Як розібратися , які банки , оновлення онлайн і що можна вважати що дані відповідають дійсності майже, враховуючи мінливість курсу,та які інформації немає - колір, жирний шрифт, збільшення шрифта, чи окремо колонка
Не очень я понял этот поток мысли. А точнее - совсем не понял.
Если речь идёт про автоматические и ручные курсы - то вот:Курсы обмена, которые обновляются не автоматически, а вручную - выделены жирным
Це Ви про курс ЖИРНИМ ,приклад Поліком . Вірно?
Третья колонка - Курс обмена.
В ней некоторые числа выделены болдом (жирным).
Это значит, что это число обновляется вручную (а не автоматом).
Уж не знаю как ещё более понятно расписать.
Да, Поликом - вручную
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mustbe
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Додано: Пон 25 гру, 2023 13:25
Чому ж тоді третя колонка Кредит Дніпро не жирним? Він же не автоматично оновлюється.
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alex lem
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Додано: Пон 25 гру, 2023 13:29
alex lem написав:
Чому ж тоді третя колонка Кредит Дніпро не жирним? Він же не автоматично оновлюється.
КредитДнепр:
т50 - автомат
т200 - руками
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mustbe
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