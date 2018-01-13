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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 374375376377
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 11:52

Таблиця

Як розібратися , які банки , оновлення онлайн і що можна вважати що дані відповідають дійсності майже, враховуючи мінливість курсу,та які інформації немає - колір, жирний шрифт, збільшення шрифта, чи окремо колонка
sens
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 12:27

  sens написав:Як розібратися , які банки , оновлення онлайн і що можна вважати що дані відповідають дійсності майже, враховуючи мінливість курсу,та які інформації немає - колір, жирний шрифт, збільшення шрифта, чи окремо колонка

Не очень я понял этот поток мысли. А точнее - совсем не понял.
Если речь идёт про автоматические и ручные курсы - то вот:
Курсы обмена, которые обновляются не автоматически, а вручную - выделены жирным
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 12:53

  mustbe написав:
  sens написав:Як розібратися , які банки , оновлення онлайн і що можна вважати що дані відповідають дійсності майже, враховуючи мінливість курсу,та які інформації немає - колір, жирний шрифт, збільшення шрифта, чи окремо колонка

Не очень я понял этот поток мысли. А точнее - совсем не понял.
Если речь идёт про автоматические и ручные курсы - то вот:
Курсы обмена, которые обновляются не автоматически, а вручную - выделены жирным

Це Ви про курс ЖИРНИМ ,приклад Поліком . Вірно?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 12:58

  sens написав:
  mustbe написав:
  sens написав:Як розібратися , які банки , оновлення онлайн і що можна вважати що дані відповідають дійсності майже, враховуючи мінливість курсу,та які інформації немає - колір, жирний шрифт, збільшення шрифта, чи окремо колонка

Не очень я понял этот поток мысли. А точнее - совсем не понял.
Если речь идёт про автоматические и ручные курсы - то вот:
Курсы обмена, которые обновляются не автоматически, а вручную - выделены жирным

Це Ви про курс ЖИРНИМ ,приклад Поліком . Вірно?

Третья колонка - Курс обмена.
В ней некоторые числа выделены болдом (жирным).
Это значит, что это число обновляется вручную (а не автоматом).
Уж не знаю как ещё более понятно расписать.
Да, Поликом - вручную
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 13:25

Чому ж тоді третя колонка Кредит Дніпро не жирним? Він же не автоматично оновлюється.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 13:29

  alex lem написав:Чому ж тоді третя колонка Кредит Дніпро не жирним? Він же не автоматично оновлюється.

КредитДнепр:
т50 - автомат
т200 - руками
mustbe
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  #<1 ... 374375376377
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