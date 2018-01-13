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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 375376377378>
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 12:53

  mustbe написав:
  sens написав:Як розібратися , які банки , оновлення онлайн і що можна вважати що дані відповідають дійсності майже, враховуючи мінливість курсу,та які інформації немає - колір, жирний шрифт, збільшення шрифта, чи окремо колонка

Не очень я понял этот поток мысли. А точнее - совсем не понял.
Если речь идёт про автоматические и ручные курсы - то вот:
Курсы обмена, которые обновляются не автоматически, а вручную - выделены жирным

Це Ви про курс ЖИРНИМ ,приклад Поліком . Вірно?
sens
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 12:58

  sens написав:
  mustbe написав:
  sens написав:Як розібратися , які банки , оновлення онлайн і що можна вважати що дані відповідають дійсності майже, враховуючи мінливість курсу,та які інформації немає - колір, жирний шрифт, збільшення шрифта, чи окремо колонка

Не очень я понял этот поток мысли. А точнее - совсем не понял.
Если речь идёт про автоматические и ручные курсы - то вот:
Курсы обмена, которые обновляются не автоматически, а вручную - выделены жирным

Це Ви про курс ЖИРНИМ ,приклад Поліком . Вірно?

Третья колонка - Курс обмена.
В ней некоторые числа выделены болдом (жирным).
Это значит, что это число обновляется вручную (а не автоматом).
Уж не знаю как ещё более понятно расписать.
Да, Поликом - вручную
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 13:25

Чому ж тоді третя колонка Кредит Дніпро не жирним? Він же не автоматично оновлюється.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 13:29

  alex lem написав:Чому ж тоді третя колонка Кредит Дніпро не жирним? Він же не автоматично оновлюється.

КредитДнепр:
т50 - автомат
т200 - руками
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 14:03

  VLADPn написав:ПРАВЕКС

Удобно вечером затянуть на свою фамилию п2п с другого банка и тут же обменять
Я затягивал 49700 грн одним п2п с идеи и тут же менял.
с какой карты Идеи р2р тянет бесплатно :?:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 16:30

  flysoulfly написав:
  VLADPn написав:ПРАВЕКС

Удобно вечером затянуть на свою фамилию п2п с другого банка и тут же обменять
Я затягивал 49700 грн одним п2п с идеи и тут же менял.
с какой карты Идеи р2р тянет бесплатно :?:


синяя кредитка для снятия нала
VLADPn
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 17:30

Курсы НБУ на 26.12.2023

Код: Виділити все
USD: 37.5525 -> 37.5225 (-0.0300) ₴/$ 🔻
EUR: 41.3753 -> 41.3611 (-0.0142) ₴/€ 🔻
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 23:36

Кредит Дніпро :
А кто-нибудь был у них сегодня в отделении? Что, к вечеру реально курс их кассы на продажу был 37.95 при курсе онлайн-продажи_50к 38.00 :?:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 12:53

ПолиКом

ПолиКом: $-37.70; евро-41.50 (звонок в банк)
Ltava
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 14:59

  Ltava написав:ПолиКом: $-37.70; евро-41.50 (звонок в банк)

Додатково про комісію забули?
sens
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