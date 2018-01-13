Онлайн-покупка валюты в банках Украины
+ Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 26 гру, 2023 15:18
Аваль зрівнявся з Приватом
37.73
Raymond
Повідомлень: 1341
З нами з: 16.12.08
Подякував: 219 раз.
Подякували: 109 раз.
Профіль
Додано: Вів 26 гру, 2023 16:17
Добрий день! Вас вітає RwS Bank!
Курси на даний час: купівля валюти до 50 тис.: долар – 38,10 ; євро – 42,00; з розміщенням на депозит: долар - 37,75 ; євро - 41,65.
VLADPn
Повідомлень: 2596
З нами з: 04.02.12
Подякував: 217 раз.
Подякували: 330 раз.
Профіль
Додано: Вів 26 гру, 2023 16:30
Код: Виділити все
USD: 37.5225 -> 37.3684 (-0.1541) ₴/$ 🔻
EUR: 41.3611 -> 41.1538 (-0.2073) ₴/€ 🔻
mustbe
Повідомлень: 7500
З нами з: 27.12.17
Подякував: 173 раз.
Подякували: 1505 раз.
Профіль
2
1
3
Додано: Вів 26 гру, 2023 16:31
VLADPn написав:
Добрий день! Вас вітає RwS Bank!
Курси на даний час:
купівля валюти до 50 тис.: долар – 38,10 ; євро – 42,00;
з розміщенням на депозит: долар - 37,75 ; євро - 41,65.
https://prnt.sc/KcHFX4DRSJ6h
П:здоб:л ?
Евгений Н.
Повідомлень: 634
З нами з: 19.11.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 145 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
1160
290705
6
4639
Сер 08 лис, 2023 16:47 sens
88
40796