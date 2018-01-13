Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 26 гру, 2023 15:18
Аваль зрівнявся з Приватом
37.73
Raymond
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Додано: Вів 26 гру, 2023 16:17
Добрий день! Вас вітає RwS Bank!
Курси на даний час: купівля валюти до 50 тис.: долар – 38,10 ; євро – 42,00; з розміщенням на депозит: долар - 37,75 ; євро - 41,65.
VLADPn
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Додано: Вів 26 гру, 2023 16:30
Код: Виділити все
USD: 37.5225 -> 37.3684 (-0.1541) ₴/$ 🔻
EUR: 41.3611 -> 41.1538 (-0.2073) ₴/€ 🔻
mustbe
Повідомлень: 7501
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Додано: Вів 26 гру, 2023 21:49
mustbe написав:
В ней некоторые числа выделены болдом (жирным).
Это значит, что это число обновляется вручную (а не автоматом).
Уж не знаю как ещё более понятно расписать.
Да, Поликом - вручную
Добавить всплывающую подсказку на ячейку
https://developer.mozilla.org/en-US/doc ... utes/title
title="Курс обновляется вручную"
kuzmich
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Додано: Сер 27 гру, 2023 15:43
Як там Укргаз сьогодні хтось тарить?
ihorsic
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Додано: Сер 27 гру, 2023 16:14
ihorsic По 37,65 купив. Але менеджер сказала що зараз доляри треба замовляти через три дні. Через дзвінок на 0800... замовив на п'ятницю(працюють тілько до обіду). Раніше впарили платну картку в долярі (за 1,93 доляра за випуск) щоб сьогодні поміняв -сьогодні зняв. Тепер цей цирк з 3 днями...
alex lem
Повідомлень: 2966
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Подякував: 131 раз.
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Додано: Сер 27 гру, 2023 16:30
Код: Виділити все
USD: 37.3684 -> 37.6194 (+0.2510) ₴/$ 🎄
EUR: 41.1538 -> 41.6334 (+0.4796) ₴/€ 🎄
mustbe
Повідомлень: 7501
З нами з: 27.12.17
Подякував: 173 раз.
Подякували: 1506 раз.
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