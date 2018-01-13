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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 26 гру, 2023 16:17
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Добрий день! Вас вітає RwS Bank!
Курси на даний час:
купівля валюти до 50 тис.: долар – 38,10 ; євро – 42,00;
з розміщенням на депозит: долар - 37,75 ; євро - 41,65.
Додано: Вів 26 гру, 2023 16:30
Курсы НБУ на 27.12.2023
Додано: Вів 26 гру, 2023 21:49
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Добавить всплывающую подсказку на ячейку
title="Курс обновляется вручную"
Додано: Сер 27 гру, 2023 15:43
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Як там Укргаз сьогодні хтось тарить?
Додано: Сер 27 гру, 2023 16:14
ihorsic По 37,65 купив. Але менеджер сказала що зараз доляри треба замовляти через три дні. Через дзвінок на 0800... замовив на п'ятницю(працюють тілько до обіду).
Раніше впарили платну картку в долярі (за 1,93 доляра за випуск) щоб сьогодні поміняв -сьогодні зняв. Тепер цей цирк з 3 днями...
Додано: Сер 27 гру, 2023 16:30
Курсы НБУ на 28.12.2023
Додано: Сер 27 гру, 2023 17:29
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Не оновилась на 15-00. Сенс змінив курс.
Додано: Сер 27 гру, 2023 17:39
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Встиг купити в укргазі. Дніпро. Можна зняти відразу. Але черга уууу. Тому переніс на попізже. 😃😃😃
Додано: Сер 27 гру, 2023 17:48
ihorsic Знову спостерігається старий фінт Укргазу, коли він пролетів із курсом. А Укргаз протягом дня курс не змінює. Щоб не продавати валюту, операціоністи і касири масово йдуть "на обід" і вже нема кому той табун клієнтів обслужити. Тому що клієнтоорієнтовані).
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