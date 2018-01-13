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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 374375376377
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 12:06

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

МІБ (дзвінок тіки шо)
курси для 200к та 50к

дол 38.1
евр 42.46

але ж воно може мінятися впродовж дня, тому чи корисна ця інфа
daap
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 12:37

3/4 и РВС

По 3/4 курс с утра 38 и 42,25 плюс их комиссии. Вообще не выгодно.

По РВС трындец полный. Они курс вываливают около 13.00 , а деньги нужно внести до 11.00
Тоесть, ты вносишь деньги, а потом узнаешь по какому курсу тебе продадут валюту. Такого я ещё не видел :shock:
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 12:42

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Крістал (дзвінок тіки шо)

дол. 37.95
евр. 42.15
daap
 
Повідомлень: 179
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