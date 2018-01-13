МІБ (дзвінок тіки шо)
курси для 200к та 50к
дол 38.1
евр 42.46
але ж воно може мінятися впродовж дня, тому чи корисна ця інфа
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Додано: Чет 28 гру, 2023 12:06
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
МІБ (дзвінок тіки шо)
курси для 200к та 50к
дол 38.1
евр 42.46
але ж воно може мінятися впродовж дня, тому чи корисна ця інфа
Додано: Чет 28 гру, 2023 12:37
3/4 и РВС
По 3/4 курс с утра 38 и 42,25 плюс их комиссии. Вообще не выгодно.
По РВС трындец полный. Они курс вываливают около 13.00 , а деньги нужно внести до 11.00
Тоесть, ты вносишь деньги, а потом узнаешь по какому курсу тебе продадут валюту. Такого я ещё не видел
Додано: Чет 28 гру, 2023 12:42
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Крістал (дзвінок тіки шо)
дол. 37.95
евр. 42.15
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