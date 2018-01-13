Скай (дзвінок)
------- для 200к
дол. 37.9
евро (нема)
комісія 0,5% покласти гривню, ще 0,5% - конвертація. !!!!!!!!!!!!!!
------- для 50к (до 15 годин)
(100 грн. відкриття рахунку) 0.5% конверт (але мін. 10дол) + 1% зняття
дол. 38
евро 42.15
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 28 гру, 2023 13:08
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Скай (дзвінок)
------- для 200к
дол. 37.9
евро (нема)
комісія 0,5% покласти гривню, ще 0,5% - конвертація. !!!!!!!!!!!!!!
------- для 50к (до 15 годин)
(100 грн. відкриття рахунку) 0.5% конверт (але мін. 10дол) + 1% зняття
дол. 38
евро 42.15
Додано: Чет 28 гру, 2023 16:27
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Кредіагріколь депозит - 38,30
Додано: Чет 28 гру, 2023 16:30
Курсы НБУ на 29.12.2023
Додано: П'ят 29 гру, 2023 02:13
А в укргазі євро реально знайти? Номінал 50
Чи який алгоритм його замовлення?
Додано: П'ят 29 гру, 2023 02:52
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