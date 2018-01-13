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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 374375376377
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 13:08

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Скай (дзвінок)

------- для 200к
дол. 37.9
евро (нема)
комісія 0,5% покласти гривню, ще 0,5% - конвертація. !!!!!!!!!!!!!!

------- для 50к (до 15 годин)
(100 грн. відкриття рахунку) 0.5% конверт (але мін. 10дол) + 1% зняття

дол. 38
евро 42.15
daap
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 16:27

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Кредіагріколь депозит - 38,30
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Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 16:30

Курсы НБУ на 29.12.2023

Код: Виділити все
USD: 37.6194 -> 37.9824 (+0.3630) ₴/$ 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄
EUR: 41.6334 -> 42.2079 (+0.5745) ₴/€ 🎄🎄🎄🎄🎄🎄
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 02:13

А в укргазі євро реально знайти? Номінал 50
Чи який алгоритм його замовлення?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 02:52

  deneg net написав:По РВС трындец полный. Они курс вываливают около 13.00 , а деньги нужно внести до 11.00
Тоесть, ты вносишь деньги, а потом узнаешь по какому курсу тебе продадут валюту. Такого я ещё не видел :shock:

Вони й самі його не знають. А на вчора курс був 38,15 (37,85 на депо)
alter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 11:00

Альянс

Альянс: доллар - 38.10; евро - 42.30 (звонок в банк)
Ltava
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 11:38

  Ltava написав:Альянс: доллар - 38.10; евро - 42.30 (звонок в банк)

Ви пишете кінцевий курс з комісією чи тільки одну складову без двох невідомих ???(((((
sens
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