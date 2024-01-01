|
|
Онлайн-покупка валюты в банках Украины
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:30
- Код: Виділити все
USD: 37.9824 -> 38.002 (+0.0196) ₴/$ 🎄
EUR: 42.2079 -> 41.996 (-0.2119) ₴/€ 🔻🔻🔻
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 7503
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 173 раз.
- Подякували: 1506 раз.
-
- Профіль
-
2
1
3
Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:50
Чомусь ПУМБ досі показує 38.4. В додатку показує 38.6! Особисто на цьому трохи влетів.
-
Snower
-
-
- Повідомлень: 213
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1160
|291252
|
|
|6
|4731
|
Сер 08 лис, 2023 16:47
sens
|
|88
|41005
|