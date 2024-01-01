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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 375376377378
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:30

Курсы НБУ на 01.01.2024

Код: Виділити все
USD: 37.9824 -> 38.002 (+0.0196) ₴/$ 🎄
EUR: 42.2079 -> 41.996 (-0.2119) ₴/€ 🔻🔻🔻
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:50

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Чомусь ПУМБ досі показує 38.4. В додатку показує 38.6! Особисто на цьому трохи влетів.
Snower
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 21:34

  24589 написав:А в укргазі євро реально знайти? Номінал 50
Чи який алгоритм його замовлення?

я прихожу та отримую, без попереднього замовлення. Чомусь частіше видавали по 50. Алгоритм замовлення... тільки телефонувати у відділення
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 21:59

  novichok написав:
  24589 написав:А в укргазі євро реально знайти? Номінал 50
Чи який алгоритм його замовлення?

я прихожу та отримую, без попереднього замовлення. Чомусь частіше видавали по 50. Алгоритм замовлення... тільки телефонувати у відділення

на Хрещатике всегда новенькие евро и доллар. не благодарите.
vitaliiangel
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