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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:30
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USD: 37.9824 -> 38.002 (+0.0196) ₴/$ 🎄
EUR: 42.2079 -> 41.996 (-0.2119) ₴/€ 🔻🔻🔻
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mustbe
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:50
Чомусь ПУМБ досі показує 38.4. В додатку показує 38.6! Особисто на цьому трохи влетів.
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Snower
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 21:34
24589 написав:
А в укргазі євро реально знайти? Номінал 50
Чи який алгоритм його замовлення?
я прихожу та отримую, без попереднього замовлення. Чомусь частіше видавали по 50. Алгоритм замовлення... тільки телефонувати у відділення
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novichok
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 21:59
novichok написав: 24589 написав:
А в укргазі євро реально знайти? Номінал 50
Чи який алгоритм його замовлення?
я прихожу та отримую, без попереднього замовлення. Чомусь частіше видавали по 50. Алгоритм замовлення... тільки телефонувати у відділення
на Хрещатике всегда новенькие евро и доллар. не благодарите.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 30 гру, 2023 11:22
vitaliiangel написав: novichok написав: 24589 написав:
А в укргазі євро реально знайти? Номінал 50
Чи який алгоритм його замовлення?
я прихожу та отримую, без попереднього замовлення. Чомусь частіше видавали по 50. Алгоритм замовлення... тільки телефонувати у відділення
на Хрещатике всегда новенькие евро и доллар. не благодарите.
Подскажите пожалуйста, а где в привате дают новые баксы в Киеве, чаще всего ?
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Igor3777
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Додано: Суб 30 гру, 2023 11:35
Igor3777 никто вам это не подскажет.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 30 гру, 2023 14:10
вопрос про переводы себе СЕПом сегодня-завтра
: банки отправляют, зачисляют
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flysoulfly
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Додано: Суб 30 гру, 2023 14:26
flysoulfly у меня завис Моно-Клиринг
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Andrey2512
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Додано: Суб 30 гру, 2023 14:32
Да уж… Клиринговый Дом кончелыжный.
Смотрю на курс 38.24, пошел через Моно закинул котлету. Проходит 2 часа - денег нет. Звоню в Моно: всё ок, платёж прошел.
Звоню в Дон: ждите до понедельника, а вообще можете во вторник ждать. Мы ничего сделать не можем.
В итоге курс у них 38.49 стал )
Выходит, СЕПу принять они не могут, а курс поднять - могут
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Andrey2512
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Додано: Суб 30 гру, 2023 14:55
Andrey2512 написав:
Выходит, СЕПу принять они не могут, а курс поднять - могут
надо р2р было слать банк не может задержать такой платёж. Задержать его означает конфликт с виза/мастеркард
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vitaliiangel
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