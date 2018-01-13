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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 376377378379
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 15:38

  vitaliiangel написав:надо р2р было слать банк не может задержать такой платёж. Задержать его означает конфликт с виза/мастеркард

Задерживать обновление авторизационного остатка по карте банк, конечно, не будет, но по счёту обычно проводится 2-3 рабочих дня, а пока нет денег на счету не каждый банк даст их использовать на цели, не связанные с МПС. В частности, на депозит.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 16:48

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

видалив. Написав в Теребеньки
Востаннє редагувалось OptiX в Суб 30 гру, 2023 17:04, всього редагувалось 1 раз.
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 16:54

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Тех.поддержка никакая у Клир дома. Сепа пришла, про которую поддержка говорила на вторник ожидать.

Но курс 38,49, брать не хочу. Подожду )))
Andrey2512
 
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