Задерживать обновление авторизационного остатка по карте банк, конечно, не будет, но по счёту обычно проводится 2-3 рабочих дня, а пока нет денег на счету не каждый банк даст их использовать на цели, не связанные с МПС. В частности, на депозит.
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Додано: Суб 30 гру, 2023 15:38
Задерживать обновление авторизационного остатка по карте банк, конечно, не будет, но по счёту обычно проводится 2-3 рабочих дня, а пока нет денег на счету не каждый банк даст их использовать на цели, не связанные с МПС. В частности, на депозит.
Додано: Суб 30 гру, 2023 16:48
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
видалив. Написав в Теребеньки
Востаннє редагувалось OptiX в Суб 30 гру, 2023 17:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 30 гру, 2023 16:54
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Тех.поддержка никакая у Клир дома. Сепа пришла, про которую поддержка говорила на вторник ожидать.
Но курс 38,49, брать не хочу. Подожду )))
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