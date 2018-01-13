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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 30 гру, 2023 15:38
vitaliiangel написав:
надо р2р было слать банк не может задержать такой платёж. Задержать его означает конфликт с виза/мастеркард
Задерживать обновление авторизационного остатка по карте банк, конечно, не будет, но по счёту обычно проводится 2-3 рабочих дня, а пока нет денег на счету не каждый банк даст их использовать на цели, не связанные с МПС. В частности, на депозит.
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moveton
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Додано: Суб 30 гру, 2023 16:48
видалив. Написав в Теребеньки
Востаннє редагувалось OptiX
в Суб 30 гру, 2023 17:04, всього редагувалось 1 раз.
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OptiX
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Додано: Суб 30 гру, 2023 16:54
Тех.поддержка никакая у Клир дома. Сепа пришла, про которую поддержка говорила на вторник ожидать.
Но курс 38,49, брать не хочу. Подожду )))
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Andrey2512
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Додано: Суб 30 гру, 2023 18:46
Andrey2512 написав:
Тех.поддержка никакая у Клир дома. Сепа пришла, про которую поддержка говорила на вторник ожидать.
Но курс 38,49, брать не хочу. Подожду )))
Чего планируете ожидать - пока обнулится лимит декабря 2023 или снижения курса в клир доме?
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flex123
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Додано: Суб 30 гру, 2023 19:10
vitaliiangel написав: Andrey2512 написав:
Выходит, СЕПу принять они не могут, а курс поднять - могут
надо р2р было слать банк не может задержать такой платёж. Задержать его означает конфликт с виза/мастеркард
Зате може зробити як Юнекс:
Після обіду перестав валюту обмінювати, до цього міняв.
Відповідь підтримки: (увага, пробуємо не сміятись) банк вичерпав ліміт валюти на міжбанку.
Скоріш за все завтра змінять курс.
Заводити гроші не раджу
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2XL
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Додано: Суб 30 гру, 2023 21:03
flex123 снижение курса в Клир.дом 😂
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Andrey2512
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Додано: Суб 30 гру, 2023 22:42
Можно ли как то в ТАСС завтра закинуть нал чтоб обменять. Есть ИЗИ СПОРТ и тд. Терминалы тасса вроде до 5 тыс пополнение сбера
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VLADPn
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Додано: Суб 30 гру, 2023 22:44
Andrey2512 написав:flex123
снижение курса в Клир.дом 😂
Поддерживаю, я тоже в Аккорд и А-банку загнал на карты
но решил до завтра подождать.
Хотя вряд-ли мы сильно упадем
(если вообще упадём!)
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asti
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Додано: Суб 30 гру, 2023 22:45
asti написав: Andrey2512 написав:flex123
снижение курса в Клир.дом 😂
Поддерживаю, я тоже в Аккорд и А-банку загнал на карты
но решил до завтра подождать.
Хотя вряд-ли мы сильно упадем
(если вообще упадём!)
упадём. до 38,50-38,80 это была паника.
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vitaliiangel
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Додано: Нед 31 гру, 2023 01:24
novichok написав: 24589 написав:
А в укргазі євро реально знайти? Номінал 50
Чи який алгоритм його замовлення?
я прихожу та отримую, без попереднього замовлення. Чомусь частіше видавали по 50. Алгоритм замовлення... тільки телефонувати у відділення
Це Київ?
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