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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 31 гру, 2023 01:27
flysoulfly написав:
вопрос про переводы себе СЕПом сегодня-завтра
: банки отправляют, зачисляют
Дивлячись куди. Приват, Райф, Сенс точно туди(окрім казни)-сюди 24/7
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Додано: Нед 31 гру, 2023 01:27
vitaliiangel написав: asti написав: Andrey2512 написав:flex123
снижение курса в Клир.дом 😂
Поддерживаю, я тоже в Аккорд и А-банку загнал на карты
но решил до завтра подождать.
Хотя вряд-ли мы сильно упадем
(если вообще упадём!)
упадём. до 38,50-38,80 это была паника.
Ну тогда можно спокойно тарить по 38,57 в Аккорде))
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Додано: Нед 31 гру, 2023 01:34
vitaliiangel паника в обменниках - да…
А банки - серьёзные конторы, они то ориентируются на НБУ
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Andrey2512
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Додано: Нед 31 гру, 2023 01:49
Andrey2512 написав:
паника в обменниках- да...
А банки
- серьёзные конторы, они то ориентируются на НБУ
Странно, но НБУ курс € понизил, а и почти все банки и обменки, в итоге, - наоборот. Хотя, может, это только до понедельника?
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flysoulfly
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