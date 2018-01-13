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в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 377378379380
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 01:27

  flysoulfly написав:вопрос про переводы себе СЕПом сегодня-завтра : банки отправляют, зачисляют :?:

Дивлячись куди. Приват, Райф, Сенс точно туди(окрім казни)-сюди 24/7
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 01:27

  vitaliiangel написав:
  asti написав:
  Andrey2512 написав:flex123 снижение курса в Клир.дом 😂
Поддерживаю, я тоже в Аккорд и А-банку загнал на карты
но решил до завтра подождать.
Хотя вряд-ли мы сильно упадем
(если вообще упадём!)

упадём. до 38,50-38,80 это была паника.
Ну тогда можно спокойно тарить по 38,57 в Аккорде))
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 01:34

vitaliiangel паника в обменниках - да…

А банки - серьёзные конторы, они то ориентируются на НБУ
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 01:49

  Andrey2512 написав: паника в обменниках- да...
А банки - серьёзные конторы, они то ориентируются на НБУ

Странно, но НБУ курс € понизил, а и почти все банки и обменки, в итоге, - наоборот. Хотя, может, это только до понедельника?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 11:04

Подскажите, а правда что в Правексе онлайн обмен
работает только в будние дни с 9 до 17:00..?
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 11:12

  Andrey2512 написав:vitaliiangel паника в обменниках - да…

А банки - серьёзные конторы, они то ориентируются на НБУ

банки ориентируются хз на что. Если очередь на валюту под запись (как при совке на хрусталь и ковры) какой смысл снижать курс?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 11:13

  asti написав:Подскажите, а правда что в Правексе онлайн обмен
работает только в будние дни с 9 до 17:00..?

правда, а еще в вашем городе не бывает евро, доллар только белый и директор Бондарь которого турнули с Одессы, и который любит коллекционировать монеты.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 11:22

  vitaliiangel написав:
  asti написав:Подскажите, а правда что в Правексе онлайн обмен
работает только в будние дни с 9 до 17:00..?
правда, а еще в вашем городе не бывает евро, доллар только белый и директор Бондарь которого турнули с Одессы, и который любит коллекционировать монеты.
По евро не скажу, доллар разный, с директором не знаком)) Спасибо.
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 11:27

Короче, от греха поменял в Аккорде по 38,57.
Вряд-ли мы ниже уйдем))
asti
 
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