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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 31 гру, 2023 14:15
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Понеділок у банках робочий день.
Додано: Нед 31 гру, 2023 21:17
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
В сенсі вночі можна буде обміняти валюту?
Додано: Нед 31 гру, 2023 21:38
ihorsic cейчас - да.
а например, Акккккорд отказывается и сейчас,
а от Тася - "вона працює"©
Додано: Нед 31 гру, 2023 22:53
валютчики знакомые в гривне сидят, но у них другая ситуация немного чем у нас, откупился на всякий случай тоже
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