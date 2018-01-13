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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 31 гру, 2023 14:15
Понеділок у банках робочий день.
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Snower
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Додано: Нед 31 гру, 2023 21:17
В сенсі вночі можна буде обміняти валюту?
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ihorsic
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Додано: Нед 31 гру, 2023 21:38
ihorsic cейчас - да.
а например, Акккккорд отказывается и сейчас,
а от Тася - "вона працює"©
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flysoulfly
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Додано: Нед 31 гру, 2023 22:53
валютчики знакомые в гривне сидят, но у них другая ситуация немного чем у нас, откупился на всякий случай тоже
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flex123
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Додано: Пон 01 січ, 2024 00:23
Andrey2512 написав:asti
аналогично )
Посмотрим теперь, что будет во вторник
С А-банкой пролетел - в 15 курс подняли...
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asti
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Додано: Пон 01 січ, 2024 00:29
asti написав:
Andrey2512 написав:asti
аналогично )
Посмотрим теперь, что будет во вторник
С А-банкой пролетел - в 15 курс подняли...
И что теперь делать будете?
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Investor_K
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Додано: Пон 01 січ, 2024 02:13
flex123
То, что было последние 3 дня в обменках - точно спланированная акция по саморазогреву )))
А вот что в банках происходит - будем смотреть )
Пользуясь случаем, поздравляю всех с Новым годом!! 🎄🍾🎊
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Andrey2512
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Додано: Пон 01 січ, 2024 08:51
Investor_K написав: asti написав:
Andrey2512 написав:asti
аналогично )
Посмотрим теперь, что будет во вторник
С А-банкой пролетел - в 15 курс подняли...
И что теперь делать будете?
Вам это реально интересно в 23:29 31 декабря?! 🥴🥴
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asti
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