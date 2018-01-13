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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 378379380381
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 14:15

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Понеділок у банках робочий день.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 21:17

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

В сенсі вночі можна буде обміняти валюту?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 21:38

ihorsic cейчас - да.

а например, Акккккорд отказывается и сейчас,

а от Тася - "вона працює"©
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 22:53

валютчики знакомые в гривне сидят, но у них другая ситуация немного чем у нас, откупился на всякий случай тоже
flex123
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 00:23

  Andrey2512 написав:asti аналогично )

Посмотрим теперь, что будет во вторник

С А-банкой пролетел - в 15 курс подняли... :( :(
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 00:29

  asti написав:
  Andrey2512 написав:asti аналогично )

Посмотрим теперь, что будет во вторник

С А-банкой пролетел - в 15 курс подняли... :( :(

И что теперь делать будете?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 02:13

flex123

То, что было последние 3 дня в обменках - точно спланированная акция по саморазогреву )))

А вот что в банках происходит - будем смотреть )

Пользуясь случаем, поздравляю всех с Новым годом!! 🎄🍾🎊
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 08:51

  Investor_K написав:
  asti написав:
  Andrey2512 написав:asti аналогично )

Посмотрим теперь, что будет во вторник

С А-банкой пролетел - в 15 курс подняли... :( :(

И что теперь делать будете?

Вам это реально интересно в 23:29 31 декабря?! 🥴🥴
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 10:08

  Investor_K написав:
  asti написав:
  Andrey2512 написав:С А-банкой пролетел - в 15 курс подняли... :( :(

И что теперь делать будете?

Вам это реально интересно в 23:29 31 декабря?! 🥴🥴
Реально. А что, нельзя спросить?
J1L4gq23S8ft5wD
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 10:42

  Andrey2512 написав:
То, что было последние 3 дня в обменках - точно спланированная акция по саморазогреву )))

Кем по-вашему спланированная, Патрушевым, Будановым, Ермаком, Пышным?! 🧐🧐🧐
asti
 
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