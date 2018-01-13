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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 379380381382
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 12:11

asti хз, если честно ) но под Новый год решили нагреться ) о как:

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Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 16:30

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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 16:52

У Правекса за снятие комиссия выросла :!: - с итоговыми курсами банк фтопку (почти)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 17:00

  flysoulfly написав:У Правекса за снятие комиссия выросла :!: - с итоговыми курсами банк фтопку (почти)

38.66 в принципе можно покупать небольшой Профит есть главное что синие но да комис теперь для всех
sl2023x4
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 17:12

  sl2023x4 написав:38.66 в принципе можно покупать небольшой Профит есть главное что синие но да комис теперь для всех
38,66 щас такого нет

и вообще такое...
у правексов теперь синие после завоза разлетаются мгновенно - и до следующего завоза опять нет никаких .


mustbe, в таблице неточность по условиям снятия
flysoulfly
 
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  #<1 ... 379380381382
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