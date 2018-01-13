Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 01 січ, 2024 12:11
asti
хз, если честно ) но под Новый год решили нагреться ) о как:
Andrey2512
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Додано: Пон 01 січ, 2024 16:30
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mustbe
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Додано: Пон 01 січ, 2024 16:52
У Правекса за снятие комиссия выросла
- с итоговыми курсами банк фтопку (почти)
flysoulfly
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Додано: Пон 01 січ, 2024 17:00
flysoulfly написав:
У Правекса за снятие комиссия выросла
- с итоговыми курсами банк фтопку (почти)
38.66 в принципе можно покупать небольшой Профит есть главное что синие но да комис теперь для всех
sl2023x4
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Додано: Пон 01 січ, 2024 17:12
sl2023x4 написав:
38.66 в принципе можно покупать небольшой Профит есть главное что синие но да комис теперь для всех
38,66 щас такого нет
и вообще такое...
у правексов теперь синие после завоза разлетаются мгновенно - и до следующего завоза опять нет никаких .
mustbe
, в таблице неточность по условиям снятия
flysoulfly
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Додано: Пон 01 січ, 2024 19:36
flysoulfly написав: sl2023x4 написав:
38.66 в принципе можно покупать небольшой Профит есть главное что синие но да комис теперь для всех
38,66 щас такого нет
и вообще такое...
у правексов теперь синие после завоза разлетаются мгновенно - и до следующего завоза опять нет никаких .
mustbe
, в таблице неточность по условиям снятия
Почему же? 38.35*0.8%=38.66
sl2023x4
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Додано: Пон 01 січ, 2024 21:37
flysoulfly написав:
У Правекса за снятие комиссия выросла
- с итоговыми курсами банк фтопку (почти)
так они ж делали давно рассылку что повышают тарифы.
теперь даже в фамилии есть комис. правда меньше чем в капучино.
mephala
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Додано: Пон 01 січ, 2024 21:38
sl2023x4 написав:
Почему же? 38.35*0.8%=38.66
в рассылке же было что 1% с капучино. переиграли?
mephala
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Додано: Пон 01 січ, 2024 21:39
в каких банках кроме сенса, привата и таса можно заказывать валюту?
mephala
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Додано: Пон 01 січ, 2024 22:43
mephala написав:
в каких банках кроме сенса, привата и таса можно заказывать валюту?
ПУМБ, Піреус, Абанк, Моно, Кредо, Ощад (я замовляю у відділенні сьогодні-на завтра, отримую новими по номерам)
novichok
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