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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 02 січ, 2024 12:36
Окси банк Крещатик
38,30 +1,2%
Звонок в банк
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Evgeny
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- Форумчанин року
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Додано: Вів 02 січ, 2024 16:30
- Код: Виділити все
USD: 38.0144 -> 38.0839 (+0.0695) ₴/$ 🎄🎄
EUR: 42.0059 -> 41.7209 (-0.2850) ₴/€ 🔻🔻🔻
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mustbe
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Додано: Сер 03 січ, 2024 11:50
Сегодня все дружно подняли курсы ниже 38.45+- уже и не у
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sl2023x4
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Додано: Сер 03 січ, 2024 12:48
Банк 3/4
Звонок в отделение - ответ, итоговый курс со всеми комиссиями 38,91
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Evgeny
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- Подякував: 3749 раз.
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Додано: Сер 03 січ, 2024 14:06
mustbe написав:
- Код: Виділити все
USD: 38.0144 -> 38.0839 (+0.0695) ₴/$ 🎄🎄
EUR: 42.0059 -> 41.7209 (-0.2850) ₴/€ 🔻🔻🔻
як вам краще інформація заходить - сповіщення в тг групи чи отой курс плюс додатково вираховувати комісії які за останні три місяці змінювались в кожному банку
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sens
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Додано: Сер 03 січ, 2024 14:09
Evgeny написав:
Звонок в отделение - ответ, итоговый курс со всеми комиссиями 38,91
При звонке в отделение - желательно узнавать не конечный, а начальный курс (курс обмена).
Причём - по обоим валютам.
Итоговый курс - вторичен
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mustbe
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Додано: Сер 03 січ, 2024 14:11
sens написав: mustbe написав:
- Код: Виділити все
USD: 38.0144 -> 38.0839 (+0.0695) ₴/$ 🎄🎄
EUR: 42.0059 -> 41.7209 (-0.2850) ₴/€ 🔻🔻🔻
як вам краще інформація заходить - сповіщення в тг групи чи отой курс плюс додатково вираховувати комісії які за останні три місяці змінювались в кожному банку
Если этот вопрос адресовался мне - то я его не понял.
Если всем - то тоже не понял )
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mustbe
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Додано: Сер 03 січ, 2024 15:15
sl2023x4 написав:
Сегодня все дружно подняли курсы ниже 38.45+- уже и не у
мтб 38,40 бежим покупаем
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vitaliiangel
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Додано: Сер 03 січ, 2024 15:22
vitaliiangel А додати комісію?
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Долар по 4 грн
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Додано: Сер 03 січ, 2024 15:25
RWS
заходив у відділення.
вчора був курс $ для 50к - 39.00
сьодні не додзвонився - у них новий курс типу після обіду приходить.
на моє питання чи було 38.15 колись (як у табличці)? - ні каже не було, то щось невірне.
кажуть шо орієнтуються більше на ринковий курс.
Так зрозумів шо вони не роблять спец. умови для 50к.
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daap
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