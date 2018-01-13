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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 381382383384>
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 12:36

Окси банк Крещатик
38,30 +1,2%
Звонок в банк
Evgeny
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 16:30

Курсы НБУ на 03.01.2024

Код: Виділити все
USD: 38.0144 -> 38.0839 (+0.0695) ₴/$ 🎄🎄
EUR: 42.0059 -> 41.7209 (-0.2850) ₴/€ 🔻🔻🔻
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 11:50

Сегодня все дружно подняли курсы ниже 38.45+- уже и не у
sl2023x4
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 12:48

Банк 3/4

Звонок в отделение - ответ, итоговый курс со всеми комиссиями 38,91
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 14:06

  mustbe написав:
Код: Виділити все
USD: 38.0144 -> 38.0839 (+0.0695) ₴/$ 🎄🎄
EUR: 42.0059 -> 41.7209 (-0.2850) ₴/€ 🔻🔻🔻
як вам краще інформація заходить - сповіщення в тг групи чи отой курс плюс додатково вираховувати комісії які за останні три місяці змінювались в кожному банку
sens
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 14:09

  Evgeny написав:Звонок в отделение - ответ, итоговый курс со всеми комиссиями 38,91

При звонке в отделение - желательно узнавать не конечный, а начальный курс (курс обмена).
Причём - по обоим валютам.
Итоговый курс - вторичен
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 14:11

  sens написав:
  mustbe написав:
Код: Виділити все
USD: 38.0144 -> 38.0839 (+0.0695) ₴/$ 🎄🎄
EUR: 42.0059 -> 41.7209 (-0.2850) ₴/€ 🔻🔻🔻
як вам краще інформація заходить - сповіщення в тг групи чи отой курс плюс додатково вираховувати комісії які за останні три місяці змінювались в кожному банку

Если этот вопрос адресовался мне - то я его не понял.
Если всем - то тоже не понял )
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 15:15

  sl2023x4 написав:Сегодня все дружно подняли курсы ниже 38.45+- уже и не у

мтб 38,40 бежим покупаем
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 15:22

vitaliiangel А додати комісію?
Долар по 4 грн
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 15:25

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

RWS
заходив у відділення.

вчора був курс $ для 50к - 39.00
сьодні не додзвонився - у них новий курс типу після обіду приходить.
на моє питання чи було 38.15 колись (як у табличці)? - ні каже не було, то щось невірне.
кажуть шо орієнтуються більше на ринковий курс.
Так зрозумів шо вони не роблять спец. умови для 50к.
daap
 
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