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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 03 січ, 2024 15:39
Долар по 4 грн написав:vitaliiangel
А додати комісію?
один раз оформив депозит на 10 дней ваша карта становится без комиссий.
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Додано: Сер 03 січ, 2024 15:42
vitaliiangel Новий депозит потрібно відкривати чи зараховують старі, по яким і видавали карту?
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Додано: Сер 03 січ, 2024 15:51
Долар по 4 грн написав:vitaliiangel
Новий депозит потрібно відкривати чи зараховують старі, по яким і видавали карту?
если вы уже получали депозит с карты с того для она уже без комиссий. позвоните горячке и назовите номер карты, вам скажут есть комис или нет. может с 2024 что то поменяли.
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Додано: Сер 03 січ, 2024 15:56
mustbe написав: Evgeny написав:
Звонок в отделение - ответ, итоговый курс со всеми комиссиями 38,91
При звонке в отделение - желательно узнавать не конечный, а начальный курс (курс обмена).
Причём - по обоим валютам.
Итоговый курс - вторичен
Якщо важливо лише курс ?; нащо тоді проставляти комісії, якщо вони теж лише по дзвінку можна уточнити?
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sens
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Додано: Сер 03 січ, 2024 16:07
mustbe написав: sens написав: mustbe написав:
- Код: Виділити все
USD: 38.0144 -> 38.0839 (+0.0695) ₴/$ 🎄🎄
EUR: 42.0059 -> 41.7209 (-0.2850) ₴/€ 🔻🔻🔻
як вам краще інформація заходить - сповіщення в тг групи чи отой курс плюс додатково вираховувати комісії які за останні три місяці змінювались в кожному банку
Если этот вопрос адресовался мне - то я его не понял.
Если всем - то тоже не понял )
Відповідь зрозуміла, таблиця актуальна лише для тих банків які оновлення автоматично,все інше вторинне або не важливо. Зараховано.
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sens
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Додано: Сер 03 січ, 2024 16:30
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USD: 38.0839 -> 38.1159 (+0.0320) ₴/$ 🎄
EUR: 41.7209 -> 41.6073 (-0.1136) ₴/€ 🔻🔻
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