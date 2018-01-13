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в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 382383384385>
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 15:39

  Долар по 4 грн написав:vitaliiangel А додати комісію?

один раз оформив депозит на 10 дней ваша карта становится без комиссий.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 15:42

vitaliiangel Новий депозит потрібно відкривати чи зараховують старі, по яким і видавали карту?
Долар по 4 грн
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 15:51

  Долар по 4 грн написав:vitaliiangel Новий депозит потрібно відкривати чи зараховують старі, по яким і видавали карту?

если вы уже получали депозит с карты с того для она уже без комиссий. позвоните горячке и назовите номер карты, вам скажут есть комис или нет. может с 2024 что то поменяли.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 15:56

  mustbe написав:
  Evgeny написав:Звонок в отделение - ответ, итоговый курс со всеми комиссиями 38,91

При звонке в отделение - желательно узнавать не конечный, а начальный курс (курс обмена).
Причём - по обоим валютам.
Итоговый курс - вторичен

Якщо важливо лише курс ?; нащо тоді проставляти комісії, якщо вони теж лише по дзвінку можна уточнити?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 16:07

  mustbe написав:
  sens написав:
  mustbe написав:
Код: Виділити все
USD: 38.0144 -> 38.0839 (+0.0695) ₴/$ 🎄🎄
EUR: 42.0059 -> 41.7209 (-0.2850) ₴/€ 🔻🔻🔻
як вам краще інформація заходить - сповіщення в тг групи чи отой курс плюс додатково вираховувати комісії які за останні три місяці змінювались в кожному банку

Если этот вопрос адресовался мне - то я его не понял.
Если всем - то тоже не понял )

Відповідь зрозуміла, таблиця актуальна лише для тих банків які оновлення автоматично,все інше вторинне або не важливо. Зараховано.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 16:30

Курсы НБУ на 04.01.2024

Код: Виділити все
USD: 38.0839 -> 38.1159 (+0.0320) ₴/$ 🎄
EUR: 41.7209 -> 41.6073 (-0.1136) ₴/€ 🔻🔻
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 22:20

  Долар по 4 грн написав:vitaliiangel Новий депозит потрібно відкривати чи зараховують старі, по яким і видавали карту?

работают без комиса все карты, новый депо открывать не нужно
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 10:37

Глобус, через додаток евро 41,98, долар 38,3
Долар по 4 грн
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 11:11

  Долар по 4 грн написав:Глобус, через додаток евро 41,98, долар 38,3

Які сьогодні по Оксі, Агропросперіс,3/4,міб?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 12:05

sens Агропросперіс (Київ), дзвінок у відділення
доллар 38,35 + 1,5 % = 38,93 реальний курс
євро 42 + 1,5 % комісія = 42,63 реальний курс
Долар по 4 грн
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