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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 04 січ, 2024 12:24
Скай:доллар - 38.75; евро - 42.35 (звонок в банк) +комиссии
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Ltava
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Додано: Чет 04 січ, 2024 12:30
Кристалл: доллар - 38.35; евро - 41.90 (звонок в банк) + комиссии
-
Ltava
-
-
- Повідомлень: 104
- З нами з: 12.07.10
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 18 раз.
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- Профіль
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Faceless
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