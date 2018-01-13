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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 04 січ, 2024 12:24
Скай:доллар - 38.75; евро - 42.35 (звонок в банк) +комиссии
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Ltava
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Додано: Чет 04 січ, 2024 12:30
Кристалл: доллар - 38.35; евро - 41.90 (звонок в банк) + комиссии
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Ltava
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Додано: Чет 04 січ, 2024 15:09
Що в Райфі треба відкривати під валютообмін і чи можна через додаток?
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2XL
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Додано: Чет 04 січ, 2024 16:30
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USD: 38.1159 -> 38.0412 (-0.0747) ₴/$ 🔻🔻
EUR: 41.6073 -> 41.6665 (+0.0592) ₴/€ 🎄
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Додано: Чет 04 січ, 2024 16:42
2XL написав:
Що в Райфі треба відкривати під валютообмін і чи можна через додаток?
можно через приложение или гривневый пластик
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vitaliiangel
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Додано: Чет 04 січ, 2024 17:05
vitaliiangel написав: 2XL написав:
Що в Райфі треба відкривати під валютообмін і чи можна через додаток?
можно через приложение или гривневый пластик
Пора вчити карту вогню ПК , а Віталік все вивчає особливості карусєлєй в умовах блокпостів ТЦК
Ех… тим важче буде потім.
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Hotab
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Додано: Чет 04 січ, 2024 17:32
vitaliiangel написав:
можно через приложение
а які картки потрібно відкрити, щоб не було комісії за поповнення грн. та зняття $ ?
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otshelnick1
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