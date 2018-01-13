RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 382383384385
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 12:24

СКАЙ

Скай:доллар - 38.75; евро - 42.35 (звонок в банк) +комиссии
Ltava
 
Повідомлень: 104
З нами з: 12.07.10
Подякував: 32 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 12:30

Кристалл

Кристалл: доллар - 38.35; евро - 41.90 (звонок в банк) + комиссии
Ltava
 
Повідомлень: 104
З нами з: 12.07.10
Подякував: 32 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 15:09

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Що в Райфі треба відкривати під валютообмін і чи можна через додаток?
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4058
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 16:30

Курсы НБУ на 05.01.2024

Код: Виділити все
USD: 38.1159 -> 38.0412 (-0.0747) ₴/$ 🔻🔻
EUR: 41.6073 -> 41.6665 (+0.0592) ₴/€ 🎄
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7510
З нами з: 27.12.17
Подякував: 173 раз.
Подякували: 1507 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 16:42

  2XL написав:Що в Райфі треба відкривати під валютообмін і чи можна через додаток?

можно через приложение или гривневый пластик
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21573
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2351 раз.
Подякували: 3325 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 17:05

  vitaliiangel написав:
  2XL написав:Що в Райфі треба відкривати під валютообмін і чи можна через додаток?

можно через приложение или гривневый пластик

Пора вчити карту вогню ПК , а Віталік все вивчає особливості карусєлєй в умовах блокпостів ТЦК
Ех… тим важче буде потім.
Hotab
 
Повідомлень: 10560
З нами з: 15.02.09
Подякував: 620 раз.
Подякували: 2133 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 17:32

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  vitaliiangel написав:можно через приложение
а які картки потрібно відкрити, щоб не було комісії за поповнення грн. та зняття $ ?
otshelnick1
 
Повідомлень: 155
З нами з: 13.10.22
Подякував: 12 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 382383384385
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IDAN, sens і 28 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) 1 ... 115, 116, 117
Scholar » Суб 13 січ, 2018 12:08
1161 292316
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 січ, 2024 15:39
flysoulfly
Вывоз валюты, декларирование на таможне
hollies » Пон 23 січ, 2023 11:54
6 4976
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лис, 2023 16:47
sens
Какой банк выбрать для онлайн обмена валют? 1 ... 7, 8, 9
Ірина_ » Пон 18 лют, 2019 08:40
88 41328
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 бер, 2021 22:29
sinxro

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5598)
04.01.2024 16:26
Sense Bank (10814)
04.01.2024 16:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.