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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 04 січ, 2024 12:24
СКАЙ
Скай:доллар - 38.75; евро - 42.35 (звонок в банк) +комиссии
Додано: Чет 04 січ, 2024 12:30
Кристалл
Кристалл: доллар - 38.35; евро - 41.90 (звонок в банк) + комиссии
Додано: Чет 04 січ, 2024 15:09
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Що в Райфі треба відкривати під валютообмін і чи можна через додаток?
Додано: Чет 04 січ, 2024 16:30
Курсы НБУ на 05.01.2024
Додано: Чет 04 січ, 2024 16:42
Додано: Чет 04 січ, 2024 17:32
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Додано: Чет 04 січ, 2024 18:17
Якщо не клієнт, то зверніться у відділення і відкрийте картку "Райфкартка",
відключіть смс інформування. Далі гроші вносите на неї через депоз банкомат.
Валютообмін робите в додатку на поточний рахунок для виплат, який в додатку відкриєте.
Валютну картку немає сенсу робити, бо з неї платне зняття готівки
Додано: Чет 04 січ, 2024 18:22
Відкривайте гривневу Райфкартку Виза Ревардс, поповнення безкоштовне на банкоматі кешін Райфа, або з карти іншого банку. Для долара відкриваєте поточний рахунок в додатку, обслуговування без комісії і валютообмін теж. За євро беруть коміс за обслуговування поточного рахунку, але це не точно.
Додано: Чет 04 січ, 2024 18:58
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Карта АТБ ж теж підходить і безкоштовна?
Додано: Чет 04 січ, 2024 19:19
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