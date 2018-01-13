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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 04 січ, 2024 19:34
mogicanin1986 написав:
валютообмін
Яким чином можна замовити зняття валюти з карти та через який термін отримання?
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Додано: Чет 04 січ, 2024 19:47
2XL написав:Карта АТБ ж теж підходить і безкоштовна?
Так
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Додано: Чет 04 січ, 2024 20:10
mogicanin1986 написав:
За євро беруть коміс за обслуговування поточного рахунку, але це не точно.
не берут. а неактивная карта постепенно съедает остаток
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