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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 383384385386
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 19:34

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  mogicanin1986 написав:валютообмін
Яким чином можна замовити зняття валюти з карти та через який термін отримання?
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 19:47

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

2XL написав:Карта АТБ ж теж підходить і безкоштовна?
Так
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 20:10

  mogicanin1986 написав:За євро беруть коміс за обслуговування поточного рахунку, але це не точно.
не берут. а неактивная карта постепенно съедает остаток
vitaliiangel
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  #<1 ... 383384385386
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