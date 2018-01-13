Яким чином можна замовити зняття валюти з карти та через який термін отримання?
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Додано: Чет 04 січ, 2024 19:34
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Додано: Чет 04 січ, 2024 19:47
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Так
Додано: Чет 04 січ, 2024 20:10
Додано: Чет 04 січ, 2024 20:54
У мене немає євро поточного рахунку, але колись читав що коміс там був, якщо треба можна запитати підтримку, тому і "не точно"
Востаннє редагувалось mogicanin1986 в Чет 04 січ, 2024 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 04 січ, 2024 20:57
В чаті додатка замовляйте, кілька днів, два- три чекати, вони призначать день і навіть час, але я заходив і раніше і видавали. Тільки знімайте з поточного $ рахунку, а не з карти.
Додано: Чет 04 січ, 2024 22:33
Хотів сьогодні замовить 2600 у Райфі. У чаті відповіли що у найближчі два тижня валюту замовити не можливо
Додано: Чет 04 січ, 2024 23:00
Додано: Чет 04 січ, 2024 23:39
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
в этом и опасность хранения валюты на счетах, цифры есть, а снять хрен, только гривной. Приват говорит только с 8.01 возможно бакс можно будет заказывать
они выдадут если в кассе есть излишки, валюту, зарезервированную другим клиентам вам не выдадут. Поэтому и назначают встречу после времени инкассации отделения
Востаннє редагувалось cryptominer в Чет 04 січ, 2024 23:43, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 04 січ, 2024 23:41
cryptominer , это ж правда не впервые? И всегда заканчивалось одинаково: все свое сняли.
Ну то есть пока нет ядерки (а ее никто не может прогнозить) , то надо кушать себе и дальше лосося. Совесть в чулан. Ну ее!!
Додано: Чет 04 січ, 2024 23:45
Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины
Hotab
полтора года назад была жесть или страшный затертый мотлох бери с пятнами поноса, или ни с чем уходи, что щас хз, может фура с баксами застряла на границе с польшей
Востаннє редагувалось cryptominer в Чет 04 січ, 2024 23:46, всього редагувалось 1 раз.
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