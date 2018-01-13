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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 19:34

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

  mogicanin1986 написав:валютообмін
Яким чином можна замовити зняття валюти з карти та через який термін отримання?
otshelnick1
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 19:47

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

2XL написав:Карта АТБ ж теж підходить і безкоштовна?
Так
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 20:10

  mogicanin1986 написав:За євро беруть коміс за обслуговування поточного рахунку, але це не точно.
не берут. а неактивная карта постепенно съедает остаток
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 20:54

  flysoulfly написав:
  mogicanin1986 написав:За євро беруть коміс за обслуговування поточного рахунку, але це не точно.
осенью 2022 эту комиссию отменили. Или снова вернули?.. не знаю, у меня евросчет есть, с нулевым остатком, давно без движений.

У мене немає євро поточного рахунку, але колись читав що коміс там був, якщо треба можна запитати підтримку, тому і "не точно"
Востаннє редагувалось mogicanin1986 в Чет 04 січ, 2024 20:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 20:57

  otshelnick1 написав:
  mogicanin1986 написав:валютообмін
Яким чином можна замовити зняття валюти з карти та через який термін отримання?

В чаті додатка замовляйте, кілька днів, два- три чекати, вони призначать день і навіть час, але я заходив і раніше і видавали. Тільки знімайте з поточного $ рахунку, а не з карти.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 22:33

Хотів сьогодні замовить 2600 у Райфі. У чаті відповіли що у найближчі два тижня валюту замовити не можливо
Anatolii
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 23:00

  Anatolii написав:Хотів сьогодні замовить 2600 у Райфі. У чаті відповіли що у найближчі два тижня валюту замовити не можливо

походу у всех банков закончился кеш, даже нбу пустой
nekefer
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 23:39

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

в этом и опасность хранения валюты на счетах, цифры есть, а снять хрен, только гривной. Приват говорит только с 8.01 возможно бакс можно будет заказывать

  mogicanin1986 написав:але я заходив і раніше і видавали

они выдадут если в кассе есть излишки, валюту, зарезервированную другим клиентам вам не выдадут. Поэтому и назначают встречу после времени инкассации отделения
Востаннє редагувалось cryptominer в Чет 04 січ, 2024 23:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 23:41

cryptominer , это ж правда не впервые? И всегда заканчивалось одинаково: все свое сняли.
Ну то есть пока нет ядерки (а ее никто не может прогнозить) , то надо кушать себе и дальше лосося. Совесть в чулан. Ну ее!!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 23:45

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Hotab
полтора года назад была жесть или страшный затертый мотлох бери с пятнами поноса, или ни с чем уходи, что щас хз, может фура с баксами застряла на границе с польшей
Востаннє редагувалось cryptominer в Чет 04 січ, 2024 23:46, всього редагувалось 1 раз.
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