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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 384385386387
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 23:45

  nekefer написав:походу у всех банков закончился кеш, даже нбу пустой

Это ж хорошо. Столько же стонов было, что банки выдают сплошной мотлох, а новые синие тишком сдают в обменки. Только теперь интрига какую бумагу завезут вместо.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 00:07

  Hotab написав:cryptominer , это ж правда не впервые? И всегда заканчивалось одинаково: все свое сняли.
Ну то есть пока нет ядерки (а ее никто не может прогнозить) , то надо кушать себе и дальше лосося. Совесть в чулан. Ну ее!!

Не в чулан а в Милан
  Hotab написав:А вихлоп де? Нема в Мілані оцих вітосіків. Да і мухи за 120 не долітають.

Классно ты про совесть пишешь из Милана. А мы тут несём все тяготы затертых купюр, купюр с пятнами и печатями.
  Hotab написав:Я за останні 5 годин вже другий бізнес-лаунж тестую!! Думаєш це просто??
А до літака ще 1 година.. і треба щось пити і їсти..
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