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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 04 січ, 2024 23:45
nekefer написав:
походу у всех банков закончился кеш, даже нбу пустой
Это ж хорошо. Столько же стонов было, что банки выдают сплошной мотлох, а новые синие тишком сдают в обменки. Только теперь интрига какую бумагу завезут вместо.
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 00:07
Hotab написав:cryptominer
, это ж правда не впервые? И всегда заканчивалось одинаково: все свое сняли.
Ну то есть пока нет ядерки (а ее никто не может прогнозить) , то надо кушать себе и дальше лосося. Совесть в чулан. Ну ее!!
Не в чулан а в Милан
Hotab написав:
А вихлоп де? Нема в Мілані оцих вітосіків. Да і мухи за 120 не долітають.
Классно ты про совесть пишешь из Милана. А мы тут несём все тяготы затертых купюр, купюр с пятнами и печатями.
Hotab написав:
Я за останні 5 годин вже другий бізнес-лаунж тестую!! Думаєш це просто??
А до літака ще 1 година.. і треба щось пити і їсти..
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 08:38
Може в темі тепер окрім курсу та комісії,ще вказати хоча б яка валюта в наявності? Деякі банки , наприклад Кредитвест чи Бісбанк,після Аккорду видають лише 1996, ті хто співпрацює без онлайн,в тих на місцях є ще залишки. Що гадаєте,чи лишаємо як є до 10 січня?
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 10:52
Anatolii написав:
Хотів сьогодні замовить 2600 у Райфі. У чаті відповіли що у найближчі два тижня валюту замовити не можливо
3 числа заказал на 5 в Киеве, но это третье уже отделение было, в первых двух были понедельник и четверг
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 10:52
Кто в последнее время получал в райфе доллары в Киеве, чем дают ?
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:15
sens написав:
Може в темі тепер окрім курсу та комісії,ще вказати хоча б яка валюта в наявності? Деякі банки , наприклад Кредитвест чи Бісбанк,після Аккорду видають лише 1996, ті хто співпрацює без онлайн,в тих на місцях є ще залишки. Що гадаєте,чи лишаємо як є до 10 січня?
этого делать не будут и смысла нет, инкассация привозит разное бабло каждый день. Уже писали банки, которые выдают всегда или почти всегда синими, аккорд не в их числе. Звоните в кассы спрашивайте 96 или синие в наличии
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Krokodil
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:53
Альт 38.6 (відділення), 1295 додарів
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Snower
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:59
Snower написав:
Альт 38.6 (відділення), 1295 додарів
95 - видача якими банкнотами і рік, у мене одинички білі 2017 року, наприклад
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sens
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 12:04
Krokodil написав: sens написав:
Може в темі тепер окрім курсу та комісії,ще вказати хоча б яка валюта в наявності? Деякі банки , наприклад Кредитвест чи Бісбанк,після Аккорду видають лише 1996, ті хто співпрацює без онлайн,в тих на місцях є ще залишки. Що гадаєте,чи лишаємо як є до 10 січня?
этого делать не будут и смысла нет, инкассация привозит разное бабло каждый день. Уже писали банки, которые выдают всегда или почти всегда синими, аккорд не в их числе. Звоните в кассы спрашивайте 96 или синие в наличии
по темі питання,ви особисто купляєте онлайн і забираєте будь-якого року долари чи іншу валюту товарного вигляду? Раніше Полтава малювала онлайн курс добрі,готівка теж норм,з грудня що курс,що якість... Теж пішли лише в 1996 . Це скоріше мінус. Хто дивиться динаміку - курс міжбанку і онлайн по соціальному курсу однаково збільшується чи все ж таки в банку швидше на 1..2 копійг
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sens
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