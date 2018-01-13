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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 384385386387
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 23:45

  nekefer написав:походу у всех банков закончился кеш, даже нбу пустой

Это ж хорошо. Столько же стонов было, что банки выдают сплошной мотлох, а новые синие тишком сдают в обменки. Только теперь интрига какую бумагу завезут вместо.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 00:07

  Hotab написав:cryptominer , это ж правда не впервые? И всегда заканчивалось одинаково: все свое сняли.
Ну то есть пока нет ядерки (а ее никто не может прогнозить) , то надо кушать себе и дальше лосося. Совесть в чулан. Ну ее!!

Не в чулан а в Милан
  Hotab написав:А вихлоп де? Нема в Мілані оцих вітосіків. Да і мухи за 120 не долітають.

Классно ты про совесть пишешь из Милана. А мы тут несём все тяготы затертых купюр, купюр с пятнами и печатями.
  Hotab написав:Я за останні 5 годин вже другий бізнес-лаунж тестую!! Думаєш це просто??
А до літака ще 1 година.. і треба щось пити і їсти..
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 08:38

Може в темі тепер окрім курсу та комісії,ще вказати хоча б яка валюта в наявності? Деякі банки , наприклад Кредитвест чи Бісбанк,після Аккорду видають лише 1996, ті хто співпрацює без онлайн,в тих на місцях є ще залишки. Що гадаєте,чи лишаємо як є до 10 січня?
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 10:52

  Anatolii написав:Хотів сьогодні замовить 2600 у Райфі. У чаті відповіли що у найближчі два тижня валюту замовити не можливо


3 числа заказал на 5 в Киеве, но это третье уже отделение было, в первых двух были понедельник и четверг
Igor3777
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 10:52

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Кто в последнее время получал в райфе доллары в Киеве, чем дают ?
Igor3777
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 10:56

Вчора в Райфі, на Новоконстянтинівській, оформилась подруга, купила на 50к, і зразу видали синіми.Не виключаю що це тому що я привів їм нового клієнта! 8) :lol: А так х.з. кому як повезе! :mrgreen:
Долар по 4 грн
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:15

  sens написав:Може в темі тепер окрім курсу та комісії,ще вказати хоча б яка валюта в наявності? Деякі банки , наприклад Кредитвест чи Бісбанк,після Аккорду видають лише 1996, ті хто співпрацює без онлайн,в тих на місцях є ще залишки. Що гадаєте,чи лишаємо як є до 10 січня?

этого делать не будут и смысла нет, инкассация привозит разное бабло каждый день. Уже писали банки, которые выдают всегда или почти всегда синими, аккорд не в их числе. Звоните в кассы спрашивайте 96 или синие в наличии
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:53

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Альт 38.6 (відділення), 1295 додарів
Snower
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 11:59

  Snower написав:Альт 38.6 (відділення), 1295 додарів

95 - видача якими банкнотами і рік, у мене одинички білі 2017 року, наприклад
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 12:04

  Krokodil написав:
  sens написав:Може в темі тепер окрім курсу та комісії,ще вказати хоча б яка валюта в наявності? Деякі банки , наприклад Кредитвест чи Бісбанк,після Аккорду видають лише 1996, ті хто співпрацює без онлайн,в тих на місцях є ще залишки. Що гадаєте,чи лишаємо як є до 10 січня?

этого делать не будут и смысла нет, инкассация привозит разное бабло каждый день. Уже писали банки, которые выдают всегда или почти всегда синими, аккорд не в их числе. Звоните в кассы спрашивайте 96 или синие в наличии
по темі питання,ви особисто купляєте онлайн і забираєте будь-якого року долари чи іншу валюту товарного вигляду? Раніше Полтава малювала онлайн курс добрі,готівка теж норм,з грудня що курс,що якість... Теж пішли лише в 1996 . Це скоріше мінус. Хто дивиться динаміку - курс міжбанку і онлайн по соціальному курсу однаково збільшується чи все ж таки в банку швидше на 1..2 копійг
sens
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