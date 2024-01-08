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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 385386387388
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 16:30

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mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 17:50

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

Комусь приходило підтвердження в приват 24 на замовлення готівки?
Замовляю на 9.01, чекаю , а підтвердження немає..
Вибачаюсь , а на тепер купівля валюти в приват 24 вже без обмежень по сумі купівлі в місяць?
DonalьD
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 18:04

DonalьD Обмеження є. Підтвердження може бути 9-го типу приходьте.
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