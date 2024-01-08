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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 05 січ, 2024 16:30
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EUR: 41.6665 -> 41.573 (-0.0935) ₴/€ 🔻
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mustbe
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 17:50
Комусь приходило підтвердження в приват 24 на замовлення готівки?
Замовляю на 9.01, чекаю , а підтвердження немає..
Вибачаюсь , а на тепер купівля валюти в приват 24 вже без обмежень по сумі купівлі в місяць?
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DonalьD
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 18:04
DonalьD Обмеження є. Підтвердження може бути 9-го типу приходьте.
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Ой+
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 18:31
Ой+ написав:DonalьD Обмеження є. Підтвердження може бути 9-го типу приходьте.
Які обмеження?
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DonalьD
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 18:33
nekefer написав:
мне ощад 2 недели не выдает, думал может сегодня но нет
провинция конечно, мош по Киевам лучше
Ощад Киев сегодня принимал заявки у клиентов на вторник-четверг-пятницу. В Киеве тоже все повыгребали.
Из хорошего, мотлох в банках население тоже выгребает.
Из плохого - как-только начнется снижение, весь мотлох вернется в банки
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Evgeny
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 18:50
DonalьD написав:
Ой+ написав:DonalьD Обмеження є. Підтвердження може бути 9-го типу приходьте.
Які обмеження?
Все ті ж. 50 тис. грн.
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Ой+
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 19:21
Ой+ написав: DonalьD написав:
Ой+ написав:DonalьD Обмеження є. Підтвердження може бути 9-го типу приходьте.
Які обмеження?
Все ті ж. 50 тис. грн.
Ясно , давненько цім не цікавився . Але пам'ятаю, що знімали в осені всі обмеження
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DonalьD
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 21:17
давно я такого ажиотажа не видел
nekefer написав:
мне ощад 2 недели не выдает, думал может сегодня но нет
по газмяс есть инсайд, говорить что валюты нет. После "короткого разговора" с начальницей валюта появилась (синий доллар). Клир.дом выдал хороший 2006.
делал ли кто то обмен идея, мтб, прокредит в субботу?
Как в субботу можно пополнить мтб и идею? есть ли у идеи банкоматы с кешин?
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 21:42
vitaliiangel написав:
делал ли кто то обмен идея, мтб, прокредит в субботу?
в понедельник будет уже поздно?
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Proofy
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 21:59
Proofy написав: vitaliiangel написав:
делал ли кто то обмен идея, мтб, прокредит в субботу?
в понедельник будет уже поздно?
в пн могут быть другие курсы.
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vitaliiangel
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