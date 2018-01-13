RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 386387388389
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:42

  vitaliiangel написав:по газмяс есть инсайд, говорить что валюты нет.

Есть такое. Покупал ещё в том году, выдали только сегодня, но купюры новые, номера подряд. Присылают смс когда приходить за деньгами, а в наличии - нибуйя.
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3141
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 615 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:45

  Proofy написав:
  vitaliiangel написав:делал ли кто то обмен идея, мтб, прокредит в субботу?
в понедельник будет уже поздно?

Думаю нет. Они отталкиваются от межбанка, а межбанк сегодня не изменился. Сегодня менял в МТБ, и курс стоит, как и межбанк.
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3141
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 615 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 386387388389
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17) 1 ... 115, 116, 117
Scholar » Суб 13 січ, 2018 12:08
1161 292487
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 січ, 2024 15:39
flysoulfly
Вывоз валюты, декларирование на таможне
hollies » Пон 23 січ, 2023 11:54
6 5007
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лис, 2023 16:47
sens
Какой банк выбрать для онлайн обмена валют? 1 ... 7, 8, 9
Ірина_ » Пон 18 лют, 2019 08:40
88 41370
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 бер, 2021 22:29
sinxro

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.