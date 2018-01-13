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Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:42
vitaliiangel написав:
по газмяс есть инсайд, говорить что валюты нет.
Есть такое. Покупал ещё в том году, выдали только сегодня, но купюры новые, номера подряд. Присылают смс когда приходить за деньгами, а в наличии - нибуйя.
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:45
Proofy написав: vitaliiangel написав:
делал ли кто то обмен идея, мтб, прокредит в субботу?
в понедельник будет уже поздно?
Думаю нет. Они отталкиваются от межбанка, а межбанк сегодня не изменился. Сегодня менял в МТБ, и курс стоит, как и межбанк.
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