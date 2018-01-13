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Онлайн-покупка валюты
в банках Украины

Онлайн-покупка валюты в банках Украины
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  #<1 ... 386387388389
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:42

  vitaliiangel написав:по газмяс есть инсайд, говорить что валюты нет.

Есть такое. Покупал ещё в том году, выдали только сегодня, но купюры новые, номера подряд. Присылают смс когда приходить за деньгами, а в наличии - нибуйя.
deneg net
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:45

  Proofy написав:
  vitaliiangel написав:делал ли кто то обмен идея, мтб, прокредит в субботу?
в понедельник будет уже поздно?

Думаю нет. Они отталкиваются от межбанка, а межбанк сегодня не изменился. Сегодня менял в МТБ, и курс стоит, как и межбанк.
deneg net
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:01

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

мда, ситуация с заказом валюты немного напрягает, надеюсь что банки подвезут нал с другой страны
Krokodil
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:02

Re: Онлайн-покупка валюты в банках Украины

МТБ с утра евро менял 42.10 а сейчас 42.30.Так что меняют банки по рынку. Альфа тоже на 10 коп. подняла евро после обеда
VLADPn
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:07

  deneg net написав:
  vitaliiangel написав:по газмяс есть инсайд, говорить что валюты нет.

Есть такое. Покупал ещё в том году, выдали только сегодня, но купюры новые, номера подряд. Присылают смс когда приходить за деньгами, а в наличии - нибуйя.

я сделал заказ в 3х отделениях. забирал по 400-500. Но брал строго только синие. На бассейной 96й был в любом количестве.
  VLADPn написав:МТБ с утра евро менял 42.10 а сейчас 42.30.Так что меняют банки по рынку.
курсы в основном меняют от балды. Помните октябрь-ноябрь аккорд был всегда сверху. Где он сейчас? Какому-то великому гуру кажется что надо поменять. и всё. Было время когда обменки падали, а онлайн курсы росли.

банки охотно включились в игру. гривну им заносят, а валюты нет. Пользуйся гривной сколько хочешь. Когда ту валюту завезут?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 05 січ, 2024 23:52, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:51

deneg net
Ну 1000 грн на пайке вартує певно тиждень почекати, як в али виходить.
Сьогодні ойро забрав минулорічні, без замовлення
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:53

  ukr0014959 написав:deneg net
Ну 1000 грн на пайке вартує певно тиждень почекати, як в али виходить.
Сьогодні ойро забрав минулорічні, без замовлення

Если там сям подмораживать, тогда большие суммы надо оборачивать, от 30куе, что абсурдно.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 00:02

  vitaliiangel написав:
  ukr0014959 написав:deneg net
Ну 1000 грн на пайке вартує певно тиждень почекати, як в али виходить.
Сьогодні ойро забрав минулорічні, без замовлення

Если там сям подмораживать, тогда большие суммы надо оборачивать, от 30куе, что абсурдно.


Ну на 1300 теж далеко не поїдеш
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 00:15

  ukr0014959 написав:
  vitaliiangel написав:
  ukr0014959 написав:deneg net
Ну 1000 грн на пайке вартує певно тиждень почекати, як в али виходить.
Сьогодні ойро забрав минулорічні, без замовлення

Если там сям подмораживать, тогда большие суммы надо оборачивать, от 30куе, что абсурдно.


Ну на 1300 теж далеко не поїдеш

имхо 13куе золотая середина два дня их размещаешь и 10 дней забираешь валюту.. потом заново.
vitaliiangel
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